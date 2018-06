Park Drie Fonteinen beter en duurzamer verlicht

In Vilvoorde wordt park Drie Fonteinen voortaan beter verlicht. De belangrijkste toegang- en parkwegen krijgen energiezuinige led-verlichting. Daarbij is rekening gehouden met de inplanting van een nieuwe wandel- en fietsroute. De sportverenigingen die gebruik maken van het park, reageren tevreden.

De omgeving van het sportstadion in Park Drie Fonteinen was slechts gedeeltelijk verlicht. Bovendien was de installatie verouderd. Een aantal lampen waren niet meer in gebruik, andere vertoonden defecten. Intussen zijn de meeste oude lampen vervangen door nieuwe energiezuinige led-lampen. De lichtpunten worden automatisch gedoofd tussen middernacht en 5 uur ’s morgens.

Vlotter en veiliger

De atletiekclubs die het Park Drie Fonteinen gebruiken, zijn alvast enthousiast. Zij waren al lang vragende partij voor een betere verlichting. De lopers van de twee clubs maken gebruik van het park voor hun looptrainingen. Door de nieuwe verlichting zullen de trainingen nu vlotter en veiliger georganiseerd kunnen worden.

De werkzaamheden voor de nieuwe verlichting kostten zo’n 150.000 euro. Een klein stuk hiervan werd gefinancierd door de stad Vilvoorde, de overige kosten werden gefinancierd door middel van een subsidie van de intercommunale Sibelgas.