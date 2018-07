Park Drie Fonteinen heeft een hondenlosloopzone

Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft een hondenzone ingericht in het park Drie Fonteinen. Een hondenzone is een omheinde zone waar honden, onder het waakzame oog van hun baasjes, in alle veiligheid kunnen rondlopen en spelen zonder anderen te hinderen.

Het park Drie Fonteinen is een prachtig en druk bezocht domein op een boogscheut van Brussel. Veel wandelaars, joggers en gezinnen met spelende kinderen komen hier genieten van de natuur. Ook hondenliefhebbers maken vaak gebruik van dit gebied, om er heel geregeld hun vaste wandeling te maken. “We merken vanuit het Agentschap voor Natuur en Bos dat de honden niet altijd aangelijnd zijn. Geregeld krijgen we daar ook klachten over van de talrijke lopers in het domein, maar ook van gezinnen met kleine kinderen. Ook voor de natuur vormen die loslopende honden soms een verstoring, denk maar aan een groepje watervogels die opgeschrikt worden, of een haas of ree die achterna gezeten wordt.“ zegt regiobeheerder Wim De Maeyer van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Omdat mensen graag de hond de pootjes eens laten strekken, is er nu een hondenlosloopzone van zo’n halve hectare groot aangelegd. In die zone mag de hond vrij loslopen, spelen, ravotten tussen omgevallen bomen en naar hartenlust graven. Let wel, iedere eigenaar moet zijn trouwe viervoeter onder controle kunnen houden en blijft verantwoordelijk voor zijn daden. Om het voor iedereen aangenaam te houden, wordt gevraagd om de hondenpoep net als elders op te rapen, en in de geplaatste vuilbakjes te deponeren.

Het stadsbestuur is alvast heel blij met het initiatief van het Agentschap voor Natuur en Bos. Schepen voor openbare werken, wijkzorg en groen Katrien Vaes: “De vraag naar ruimte waar honden vrij kunnen rondlopen, is groot. In een stad als Vilvoorde beschikt immers niet elke hondenliefhebber over een aangepaste tuin. In verschillende wijken heeft de stad al loopweiden ingericht en dit tot grote tevredenheid van de honden én hun baasjes. In de wijk Kassei kunnen de hondenbaasjes binnenkort zelfs op 2 mooie locaties terecht. Het Agentschap maakt deze zomer immers ook nog werk van een nieuwe hondenlosloopzone in domein Klein Hoogveld “.

Je kan de losloopzone in Drie Fonteinen vinden in de bosrand tegenover de Beneluxlaan, net naast het schuilhutje. Deze locatie ligt ook naast de wandelroute van Basiliek tot Basiliek, een groene wandelroute tussen de Basiliek Onze-Lieve-Vrouw van Troost van Vilvoorde en deze van Grimbergen, die binnenkort geopend wordt.

In de rest van het gebied zijn honden natuurlijk nog steeds welkom, maar wél aan de leiband.