Park Neerdorp tegen de zomer helemaal klaar

In Huizingen opent het nieuwe ingerichte park Neerdorp vanmiddag voor het eerst de deuren. Het park, op de site van de voormalige papierfabriek Catala, moet tegen de zomer volledig afgewerkt zijn. Buurtbewoners mogen het park vanmiddag in primeur al ontdekken.

Acht jaar geleden kocht de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) het domein waarop de oude papierfabriek gevestigd was en werkte het een masterplan uit voor de hele industriële site. De Vlaamse Landmaatschappij werd aangesproken voor het ontwerpen van een park.

De gelaagdheid van het domein en de ligging vlakbij de Molenbeek bepaalden mee de inrichting van het park. Ook is er gekozen voor een maximale opwaardering van het watersysteem. Het park ligt tussen een woon- en bedrijvenzone en is daardoor een visuele buffer én rustplaats voor buurtbewoners en werknemers. Bovendien is het een eerste stapsteen in een autovrije fietsverbinding tussen Lot en Huizingen.

Finishing touch

De werkzaamheden begonnen vorige zomer en zijn bijna afgerond. Nadat de oorspronkelijke slotgracht rond de middeleeuwse Motte opnieuw werd uitgegraven, er wandel- en fietspaden zijn aangelegd en er een speeltoren en houten vlonders zijn geplaatst, is het nu nog even wacht op de finishing touch. Tegen de zomervakantie moeten er nog picknickbanken, ligzetels en infoborden met de geschiedenis van het park geplaatst worden.



De kostprijs van het park bedraagt 800.000 Euro, gefinancierd door De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij, de Vlaamse overheid en de gemeente Beersel.