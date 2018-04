Parket bevestigt: Nick werd slachtoffer van aanrijding met vluchtmisdrijf

Het paket van Halle-Vilvoorde bevestigt dat de 15-jarige Nick die zondag dood werd gevonden op straat in Grimbergen, het slachtoffer is van een aanrijding met vluchtmisdrijf. Eerder lanceerde de vader van de jongen al een oproep tot getuigen, het parket doet nu dezelfde oproep. In het bijzonder zijn de speurders op zoek naar vijf jongeren die de gsm van Nick vonden bij een petanqueveld.