Parket eist 15 jaar cel voor piepjonge homejacker

"Een strenge straf, maar u verdient dit ook", zo sprak de openbare aanklager tot de verdachte. "Gelukkig zijn de slachtoffers er levend van af gekomen, want dit had ook een assisenzaak kunnen worden". Bij één van de feiten moest een 8-jarig jongetje toezien hoe zijn grootvader verschillende messteken kreeg toegediend. Een ander slachtoffer belandde in coma toen hij meermaals met een ijzeren staaf op het hoofd werd geslagen.

De 19-jarige verdachte kwam 2 jaar geleden vanuit Marokko naar Europa maar hij raakte al snel in de criminalteit verzeild. In juni van dit jaar werd hij al tot 18 maanden cel veroordeeld voor een reeks diefstallen die dateren van 2016 en 2017. De reeks homejackings begon eind november 2016 in Beersel. In december sloeg hij, samen met een andere dader, toe in Lembeek (Halle). Daar werd een man zodanig toegetakeld dat hij in een coma belandde en nog steeds arbeidsongeschikt is.

Nadien sloegen de criminelen nog toe in Waterloo. In maart van dit jaar werden ze opgepakt. De minderjarige verdachte bekende alles, maar de meerderjarige verdachte ontkent een deel van de feiten. "Ik was onder invloed van drugs", zo verklaarde hij tijdens het proces. Dat de jongeman blijft ontkennen, was niet naar de zin van de openbare aanklager, die dan ook een celstraf van 15 jaar eiste. Volgens de aanklager zijn er voldoende bewijzen die in de richting van de verdachte wijzen. "Het gaat om een gevaarlijke man die er niet voor terugdeinst om geweld te gebruiken, zelfs niet wanneer er kinderen aanwezig zijn."