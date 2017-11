Parket eist 30 jaar cel voor drievoudige kindermoord Lennik

“Ik kan niet anders dan de maximumstraf vragen als je naar de gruwelijke feiten kijkt”, sprak openbaar aanklager Estelle Arpigny vanmorgen tijdens haar vordering. “Het was een laffe daad om haar partner te raken. Ze heeft zelf verklaard dat ze leeft bij het credo ‘oog om oog, tand om tand’ en dat heeft ze hier toegepast. Ze heeft haar kinderen, die ze moet beschermen, om het leven gebracht. Thioro Mbow is een manipulator die haar kinderen koelbloedig heeft vermoord.” Volgens het parket staat het overduidelijk vast dat de dood van de kinderen geen ongeluk was, zoals de 38-jarige moeder beweert. “In hun maag is lorazepam teruggevonden. Ze hadden een of meerdere tabletten op, die waren opgelost in hun drankje. Ze heeft haar kinderen versuft zodat ze hen in het bijgebouw kon leggen, dat ze vervolgens in brand heeft gestoken. Ze meisjes, 2, 4 en 6 jaar oud, zijn een langzame dood gestorven. Ze stierven door rookvergiftiging, maar uit de verslagen blijkt dat het een hele tijd moet hebben geduurd vooraleer ze stikten. Ze hadden geen vluchtweg en liepen tweede- en derdegraads brandwonden op. Ze zaten samen op een matras en het oudste meisje heeft haar jongere zusjes nog proberen te beschermen tegen de vlammen en de rook.”