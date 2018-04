Parket eist 30 maanden cel voor diefstal uit…diepvries

Het slachtoffer had zijn poetsvrouw opgenomen in zijn testament en haar verteld dat er 50.000 euro in zijn diepvries lag. De vrouw had dat verteld aan een vriend, die vervolgens een kennis inschakelde om het geld te stelen. Toen de poetsvrouw de diefstal ontdekte, diende ze meteen klacht in bij de politie.

De dief kon snel worden ingerekend en de man verklaarde dat hij het idee van gekregen van de vriendin van de poetsvrouw, maar die ontkent dat. Het parket van Halle-Vilvoorde eist 30 maanden cel voor de man en 12 maanden cel voor de vriendin. De poetsvrouw stelde zich burgerlijke partij op het proces en eist een schadevergoeding.

Het vonnis valt op 7 mei.