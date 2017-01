Parket eist 5 jaar cel in beroep voor doodrijder Merel

Het openbaar ministerie eist in beroep vijf jaar cel en een levenslang rijverbod voor Muhammed Aytekin, de man die in 2015 de 12-jarige Merel De Prins doodreed in Vilvoorde.

Aytekin reed in oktober 2015 Merel De Prins aan in Vilvoorde. Het meisje uit Zemst was met de fiets van school op weg naar huis. De man pleegde vluchtmisdrijf en vluchtte naar het buitenland. Weken later gaf hij zich dan toch aan bij de politie. Hij bleek al zeven keer een rijverbod te hebben gekregen. Op 12 december 2016 veroordeelde de politierechtbank in Vilvoorde tot 5 jaar cel, waarvan tien maanden met uitstel, een boete 6600 euro en een levenslang rijverbod. Het parket eiste toen 3 jaar cel. Aytekin ging in beroep. Nu eist het parket 5 jaar cel. Het vonnis valt op 26 januari.

Opvallend op het proces vandaag was de kritiek van zowel de advocaat van de verdachte, als het openbaar ministerie én de ouders van Merel De Prins op het proces dat gevoerd werd voor de politierechtbank in Vilvoorde in december 2016. "Dat was geen toonbeeld van justitie", sprak advocaat Dimitri de Béco. "De pers stond tussen ons en de rechter, de rechter vroeg aan het publiek wie er nog iets had toe te voegen en de onmiddellijke aanhouding werd onder luid applaus uitgesproken. Dat heb ik nog nooit meegemaakt." Zelfs de openbaar aanklager was het daar mee eens. "Een van de redenen dat deze zaak zo snel in beroep werd vastgesteld, is dat ook het parket vond dat er nood was aan een sereen en rustig debat."

Het parket heeft vandaag dus de bevestiging van het vonnis van de politierechtbank gevraagd, maar dan wel zonder uitstel. De advocaat van de doodrijder van Merel De Prins pleitte net voor een straf met een (gedeeltelijk) uitstel. "Wat hij ook zegt of doet of welke straf hij krijgt, het zal nooit genoeg zijn, dat weten we", sprak de Béco.