Parket eist 6 jaar cel voor home invasion Dilbeek

Het parket van Halle-Vilvoorde eist tot 6 jaar cel voor 3 verdachten van een brutale home invasion in Dilbeek in mei vorig jaar. De 74-jarige bewoonster werd daarbij gekneveld, de daders vluchtten met geld en juwelen.

De feiten dateren van 26 mei 2016. Toen drongen 3 als politieman verklede mannen een woning binnen aan de Victor Van Malderlaan. De 74-jarige bewoonster werd daarbij gekneveld, de daders gingen aan de haal met geld en juwelen. Het slachtoffer kon zichzelf uiteindelijk losmaken en de buren verwittigen.

Het spoor leidde eerst naar de sociale woonwijk Peterbos in Anderlecht, waar de daders zich mogelijk verschansten. Het bleek om een dood spoor te gaan, tot de bestuurder van de vluchtwagen zichzelf een paar dagen later ging aangeven bij de politie. Zijn 2 mededaders, onder wie zijn broer, werden pas in september opgepakt.

Het parket eist nu straffen van 3 en 4 jaar cel tegen de bestuurder en zijn broer, die de feiten ook toegeven. De derde beklaagde ontkent alle feiten. De man heeft al een strafblad en riskeert nu 6 jaar cel. Vonnis op 22 juni. (foto Persinfo)