Parket eist 8 maanden cel met uitstel voor amokmaker op Beerselse fuif

Het parket van Halle-Vilvoorde heeft 8 maanden cel met uitstel onder voorwaarden geëist tegen een man die het in januari aan de stok kreeg met twee politie-inspecteurs op een fuif in Alsemberg. Door het incident waren de inspecteurs enkele dagen werkonbekwaam.

Aan het einde van de fuif ‘I love the Nineties’ op 14 januari in evenementenhal DOC in Alsemberg bij Beersel liep het mis. Er ontstond een vechtpartij. De politiezone Zennevallei kwam ter plaatse om de gemoederen te bedaren. Maar een van de vechtersbazen keerde zich tegen de politie. Hij werd opgepakt en kreeg meteen een dagvaarding om te verschijnen voor de correctionele rechtbank. Het parket eist nu 8 maanden cel met uitstel. De uitspraak volgt op 21 maart.