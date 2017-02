Parket eist ook in beroep 14 jaar voor moord op Alain Fleurus in Dilbeek

Het Brusselse parket-generaal vraagt 14 jaar cel voor twee daders van de moord op conciërge Alain Fleurus in Dilbeek. De twee verschenen maandag voor het Brusselse hof van beroep. De strafmaat is een bevestiging van een uitspraak in eerste aanleg.

Alain Fleurus werd eind juli 2015 in mekaar geslagen in zijn portierswoning aan de Ninoofsesteenweg in Dilbeek. Enkele dagen later overleed de man aan zijn verwondingen. Fleurus was een bekende figuur in de regio. Hij was lange tijd postbode in Lennik en baatte er ook een tijdlang een café uit.

Uit het onderzoek bleek dat drie twintigers met het slachtoffer hadden afgesproken via het internet. Na het voorval werden twee broers uit Galmaarden en een vriend uit Ninove opgepakt. In eerste aanleg kreeg één van de twee broers een celstraf van 15 jaar, de andere broer en de vriend kregen 14 jaar cel. De twee laatste gingen in beroep tegen de uitspraak, maar het parket-generaal eist in beroep dezelfde straf. De uitspraak volgt op 20 maart.