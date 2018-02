Parket Halle-Vilvoorde opent onderzoek naar bedreigingen tegen Sven Mary

Op het proces in het Brusselse justitiepaleis staan Abdeslam en Ayari terecht voor de schietpartij in Vorst in maart 2016, waarbij het vuur werd geopend op de politieagenten die hun schuilplaats in de Driesstraat wilden betreden.Het federaal parket vordert 20 jaar cel tegen beide mannen voor moordpoging en wapenbezit in een terroristische context. Abdeslam wordt ook verdacht van betrokkenheid bij terroristische aanslagen, waaronder die in Parijs in november 2015.

Nadat Mary vorige donderdag het proces tegen Abdeslam nietig wou laten verklaren “wegens een overtreding van de taalwet” in de loop van de procedure, zou hij volgens diverse media ettelijke bedreigingen hebben ontvangen. Daarbij zouden hij en zijn gezin geviseerd worden.

Het parket Halle-Vilvoorde meldt nu dat het op eigen initiatief een onderzoek heeft geopend “wegens schriftelijke bedreigingen en misbruik van een telecommunicatienetwerk.” Het onderzoek is in handen van de Federale Gerechtelijke Politie van Halle-Vilvoorde.