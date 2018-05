Parket Halle-Vilvoorde pareert kritiek: “Niet geblunderd in onderzoek naar diamantroof”

Vorige week sprak de Brusselse correctionele rechtbank 18 verdachten vrij in het onderzoek naar de diamantroof op de luchthaven van Zaventem in 2013. Reden: gebrek aan bewijzen. De rechter gaf daarmee het parket Halle-Vilvoorde een veeg uit de pan en sprak over een gebrekkig gevoerd onderzoek. Het parket pareert nu die kritiek. “Er is grondig en professioneel gewerkt aan het dossier,” zegt Procureur des Konings van Halle-Vilvoorde Thierry Freyne in een gesprek met RINGtv.

Twee jaar lang hebben de speurders van de federale gerechtelijke politie van Halle-Vilvoorde gewerkt aan het onderzoek naar de diamantroof, waarbij een achtkoppig commando in 2013 in ware Hollywoodstijl op de tarmac van de luchthaven van Zaventem ervandoor gingen met 37 miljoen euro aan diamanten. Vorige week werden 18 verdachten vrijgesproken wegens gebrek aan bewijzen, terwijl het parket celstraffen tot 8 jaar eiste.

Maar bij het parket Halle-Vilvoorde blijven ze overtuigd van hun onderzoek. “Ze hebben een beslissing genomen waarbij ze voornamelijk gekeken hebben naar de elementen die in het voordeel van de verdachten pleitten. Het parket is van mening dat er wel zaken zijn die wijzen op hun schuld en zullen die ook naar voor schuiven in onze vraag om hoger beroep aan te tekenen,” zegt Procureur des Konings van Halle-Vilvoorde Thierry Freyne.

Dat er in het dossier slecht zou zijn gewerkt, betwist Thierry Freyne. “Ik ben er van overtuigd dat er in deze zaak een heel grondig onderzoek gevoerd is. De zaak werd opgevolgd door een magistraat die heel wat ervaring heeft op dat vlak. Het is trouwens niet omdat de rechter iemand vrijspreekt, dat dat te maken heeft met een verkeerde manier van werken. Het is niet de bedoeling om een dossier aan de rechter voor te leggen waar geen speld tussen te krijgen is. De rechter moet zijn taak kunnen vervullen en vrij kunnen beslissen. Als een rechter vindt dat iemand onschuldig is, is het ook zijn plicht om die persoon vrij te spreken,” aldus Freyne.

Hoe dan ook is het al de tweede keer in enkele maanden tijd dat het parket Halle-Vilvoorde zware kritiek krijgt voor een gevoerd onderzoek. Ook bij dat naar seriemoordenaar Renaud Hardy was dat het geval. Hij werd onlangs tot levenslang veroordeeld voor de moord op Linda Doms en de moordpoging op Veerle Eyckermans, allebei uit Zemst.

De voorzitter van het assisenhof van Tongeren nam tijdens het proces geen blad voor de mond tijdens de ondervraging van een van de speurders en hekelde de manier van werken. Zo werd Hardy na de moord op Doms opgepakt, maar al snel vrijgelaten waardoor hij tijdlang vrijspel had om bewijsmateriaal te vernietigen.

“Ik wil toch even herhalen dat meneer Hardy is geïdentificeerd dankzij de inzet en het harde werk van de federale gerechtelijke politie van Halle-Vilvoorde en dat men dat nooit uit het oog mag verliezen. Op alles kan achteraf kritiek worden gegeven, maar ik ben er van overtuigd dat er telkens zo snel mogelijk is opgetreden op basis van de beschikbare gegevens,” besluit Freyne.