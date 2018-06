Parket Halle-Vilvoorde verzet zich tegen taalwijziging treinramp Buizingen

Het parket van Halle-Vilvoorde verzet zich tegen het verzoek tot taalwijziging van het proces over de treinramp in Buizingen. Volgens de openbaar aanklager moet het dossier niet worden verplaatst naar de Franstalige politierechtbank in Brussel, zoals de verdediging van de treinbestuurder vraagt.

Het parket is duidelijk in haar uitleg. “Het ongeval gebeurde in Buizingen, een dorpje in Vlaams-Brabant, deelgemeente van het eentalige Halle. Infrabel en NMBS zijn taalneutraal en dus is er geen meerderheid van Franstalige verdachten. De rechtbank dient ook geen rekening te houden met het feit dat de meerderheid van de slachtoffers Franstalig is. Naar onze mening zijn er concrete redenen om geen taalwijziging toe te staan. Er is gevaar voor verjaring, de overschrijding van de redelijke termijn en het in gedrang brengen van de goede rechtsbedeling.”

Volgens de substituut verjaart het dossier op 6 augustus 2020. “Die datum is nakend. Binnen de twee jaar moet er dus niet alleen op niveau van de politierechtbank, maar ook in beroep uitspraak worden gedaan. Dat is nu al krap. Dat het dossier bij wijze van spreken in september al zou kunnen aanvatten bij de Franstalige politierechtbank, dat is niet waar. De treinbestuurder heeft in het verleden al gevraagd om alle stukken te laten vertalen, dus ik zie niet in waarom hij dat nu niet zou doen. Als de helft van het dossier nog moet worden vertaald, zal dat maanden tot een jaar duren. Dat is een risico dat ik niet wil nemen.”

Het parket Halle-Vilvoorde maakt een prioriteit van het dossier. “We zijn ons bewust van de impact van dit dossier. We hebben het geërfd bij de splitsing van het parket Brussel-Halle-Vilvoorde. Vanuit het parket is er nooit enige bedoeling geweest om het dossier te vertragen. Wij betreuren dat dat het dossier vandaag niet ten gronde kan worden behandeld door het verzoek tot taalwijziging. Het gaat om een bijzonder zwaar treinongeval. De beelden van wat er die dag gebeurd is, blijven in ons geheugen gegrift staan.”

De advocaat van de treinbestuurder repliceerde meteen op de vordering van het parket. “Het stelt mij teleur dat u hier blijft zeggen dat dit verzoek voor een verjaring kan zorgen. Dit heeft géén effect op de verjaring. Denk aan het menselijk aspect en dan kan u alleen maar een taalwijziging toekennen. Tot slot wil ik nog opmerken dat de juridische termen hier vandaag niet altijd correct zijn vertaald. Ik zeg dat met het grootste respect voor de tolken. Maar als wij ten gronde urenlang moeten debatteren over technische aspecten, dan moet de vertaling correct zijn en moet mijn cliënt zich goed moeten kunnen uitdrukken.”