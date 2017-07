Parket Halle-Vilvoorde: Wie is deze jongeman?

Op woensdag 26 juli 2017 (7u25) werd deze jongeman aangetroffen in de Laarbeeklaan in Jette. De man is verward en spreekt slechts enkele woorden Nederlands met een Hollands accent. Hij heeft geen papieren bij om zich te identificeren. Politie en gerecht zouden graag de identiteit van deze man kennen.

De man is 20 à 25 jaar oud. Hij is mager en 1m75 groot. Hij heeft lang blond haar, een baard, een snor en groene ogen. Hij draagt een zwarte training met fijne witte horizontale lijnen en een donkerblauwe polo.

Kent U deze man of weet u iets meer over hem, aarzel dan niet om contact op te nemen met de politie via het gratis telefoonnummer 0800 30300 of via opsporingen@police.belgium.eu.