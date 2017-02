Parket Halle-Vilvoorde zorgt voor betere vervolging bij inbraken

Voor de splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde was het probleem van de woninginbraken niet echt een hoofdprioriteit van het parket. Begrijpelijk want de criminaliteit in het Brussels Gewest is natuurlijk niet te vergelijken met de criminaliteit in pakweg Pepingen, Hoeilaart of Merchtem. Van bij de start van het jonge parket Halle-Vilvoorde in 2014 werd de inbrakenplaag in de Rand bovenaan het prioriteitenlijstje geplaatst. Met succes. Want het parket behandelde in 2015 1.748 inbraken. In bijna een kwart van de zaken worden de daders ook effectief vervolgd en in dat geval volgt bijna altijd een veroordeling. De vervolgingsgraad in Halle-Vilvoorde ligt daarmee zo’n 10% hoger dan bij het Brussels parket.

Maar er is nog werk aan de winkel. Zes op de tien woninginbraken in onze regio worden nog steeds niet vervolgd. Vaak omdat er geen bewijzen zijn of omdat de daders niet bekend zijn. “Het gebruik van ANPR-camera’s met nummerplaatherkenning kan hier een stap vooruit betekenen. En mocht Halle-Vilvoorde een eigen wetenschappelijk labo hebben zou er ook meer bewijsmateriaal kunnen verzameld worden", aldus volksvertegenwoordiger Kristien Van Vaerenbergh. “En ten derde is het natuurlijk ook heel belangrijk dat we blijven inzetten op het bekomen van een eigen rechtbank voor Halle-Vilvoorde. Want zeer veel misdrijven in Halle-Vilvoorde worden nog steeds berecht in Brussel. En daar worden de Nederlandstalige rechtbanken nog altijd stiefmoederlijk behandeld”, besluit Van Vaerenbergh.

In het nieuws op RINGtv polsen we vanavond bij de politiezone Dilbeek of de aanpak van het parket ook voelbaar is op het terrein en welke pijnpunten nog steeds niet zijn weggewerkt.