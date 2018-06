Parket tekent beroep aan tegen vonnis diamantroof

Het onderzoek leidde uiteindelijk naar 19 verdachten, van wie 16 mannen en 3 vrouwen. Ze konden worden opgepakt na samenwerking met politiediensten van onder andere Zwitserland, Luxemburg, Marokko en Frankrijk. Het onderzoek duurde jarenlang en in die periode werden zo'n 40 huiszoekingen uitgevoerd. Slechts een deel van de diamanten werd daarbij teruggevonden.

Eén van de verdachten, spilfiguur Marc Bertoldi, kreeg een apart proces omdat hij in Franrkrijk in de cel zit en niet kon worden overgebracht voor het proces in Brussel. De 18 andere verdachten werden vrijgesproken door de Brusselse correctionele rechtbank wegens gebrek aan bewijs.

Het parket heeft nu beroep aangetekend tegen die vrijspraken. Een datum voor het proces in beroep is er nog niet.