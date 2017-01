Parket vraagt celstraffen met uitstel voor vechtersbazen Chirofuif Dworp

Drie mannen die in oktober betrokken waren bij een zware vechtpartij tijdens een Chirofuif in Dworp riskeren celstraffen tot 8 maanden met uitstel. Vier inspecteurs van de politiezone Zennevallei werden door de vechtersbazen zwaar aangepakt en waren enkele dagen arbeidsongeschikt. Maar volgens hun advocaten zijn de beklaagden modelburgers en dus willen ze absoluut een strafblad voor hun cliënten vermijden.

Op 15 oktober kregen leden van de oud-leiding van de Dworpse Chiro het aan de stok met leden van een jeugdbeweging uit Buizingen. Omdat de situatie uit de hand liep, werd de politie van de zone Zennevallei opgetrommeld. Tijdens een eerste interventie werd een twintiger opgepakt die een politie-inspecteur op het achterhoofd had getrapt. Een uur later ontstond er een nieuwe knokpartij waarbij opnieuw 3 agenten gewond raakten. Met de extra steun van de omliggende zones en een paar leden van het interventiekorps van de federale politie konden de gemoederen uiteindelijk bedaard worden. In totaal werden vier verdachten opgepakt. Na een nachtje brommen kregen ze meteen een dagvaarding toegeschoven om zich te verantwoorden voor de correctionele rechtbank.

Op de zitting vanmorgen eiste het parket van Halle-Vilvoorde celstraffen van 6 en 8 maanden met probatie-uitstel, voor 3 van de 4 beklaagden. De vierde beklaagde was volgens de parketmagistraat onterecht gedagvaard en voor hem vorderde hij dan ook de vrijspraak.

De advocaten van de drie andere beklaagden, allemaal jonge twintigers, vroegen de rechtbank om een opschorting of een werkstraf. De advocaten pleitten echter voor een vrijspraak omdat de verdachten een blanco strafblad hebben. Ook benadrukten ze het sociaal engagement van de verdachten in de jeugdbeweging. “Ze hebben allemaal een job, hobby’s en spenderen hun vrije tijd op de Chiro waar ze onder andere activiteiten en kampen begeleiden. Gaan we hen, voor één banaal incident dat uit de hand is gelopen, een strafblad geven dat de rest van hun carrière voor een handicap zal zorgen?,” aldus Luc Deleu die 2 van de 4 beklaagden verdedigde. De rechter heeft de zaak in beraad genomen en vonnist op 7 februari.