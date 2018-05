Parket wil internering Facebookpedofiel Wemmel

De man werd in januari van dit jaar nog veroordeeld tot 3 jaar cel omdat hij zich op Facebook had uitgegeven voor een 14- of 15-jarige tiener. Op die manier overtuigde hij 'leeftijdsgenootjes' om naaktfoto's door te sturen. Enkele jaren geleden kreeg hij in Dendermonde nog de gunst van opschorting. Hij volgde een cursus voor zedendelinquenten, maar hij bleef hervallen in zijn gedrag. In maart vorig jaar werd hij in Brussel veroordeeld tot 40 maanden cel, maar ook die veroordeling bracht geen zoden aan de dijk. Begin dit jaar werd hij dan weer veroordeeld tot een celstraf van 3 jaar.

Toen raakte al bekend dat er een vierde gerechtelijk onderzoek tegen hem liep. "Hij werd in het kader van dat onderzoek door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden", aldus Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde. "Hij heeft zijn voorwaarden geschonden met nieuwe feiten". De man werd psychiatrisch onderzocht en het parket wil de man nu laten interneren. De zaak kwam deze maand voor de raadkamer, maar werd uitgesteld naar 12 juni.