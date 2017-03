Parket wil volksvertegenwoordiger Van Eyken laten vervolgen voor moord

Van Eyken, het enige Franstalige lid van het Vlaams Parlement, werd begin 2016 aangehouden in het onderzoek naar de moord Marc Dellea. Die werd op 8 juli 2014 dood teruggevonden op zijn bed in zijn woning in Laken. De man had een schotwonde achter zijn oor. Zijn 38-jarige vrouw belde de hulpdiensten, zij was de secretaresse van Christian van Eyken.

Het parket startte een onderzoek. Daaruit bleek dat de vrouw op het punt stond om te scheiden van haar man en dat ze een relatie had met Van Eyken. In oktober 2015 werd ze aangehouden. In die periode deed het gerecht ook huiszoekingen in Zaventem bij Christian Van Eyken thuis. Van Eyken en zijn medewerkster werden gefilmd door een bewakingscamera op het ogenblik dat ze de flat van Marca Dellea verlieten, kort nadat deze zijn appartement was binnengegaan. Bovendien werd het vermoedelijke moordwapen gevonden bij de moeder van de secretaresse. Nadat zijn parlementaire onschendbaarheid was opgeheven werd Van Eyken onder aanhoudingsbevel geplaatst. Een dag later was hij alweer op vrije voeten omdat het aanhoudingsbevel niet ondertekend was.

Het parket wil Van Eyken en zijn vriendin nu doorverwijzen naar de correctionele rechtbank en laten vervolgen voor moord. Het dossier kwam al een eerste keer voor de raadkamer maar werd intussen uitgesteld tot 14 april. Van Eyken heeft zijn onschuld altijd staande gehouden.