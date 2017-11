Parket zoekt bende overvallers die actief waren in Diegem, Overijse, Zaventem en Dilbeek

Het parkety van Halle-Vilvoorde is op zoek naar een bende overvallers die verdacht worden van 3 overvallen in een paar dagen. De overvallen gebeurden in Diegem, Zaventem en Dilbeek. Verder wordt gezocht naar 2 daders van een inbraak in een apotheek in Overijse.

De feiten dateren van 10 augustus. Dan slaat de bende toe in een Quick-restaurant in Zaventem. De daders zijn minstens met 4 en ze bedreigen het personeel en de aanwezige klanten met messen en hamers. Eén van de daders houdt buiten de wacht. 2 dagen later is het Ibis-hotel in Diegem het doelwit. Daar bedreigt één dader de receptionist met een groot mes.

Volgens getuigen gaat het om jonge mannen van tussen 18 en 20 jaar oud. Ze spraken Frans, ze droegen donkere kledij en een bivakmuts. Opvallend detail zijn de rode veters van de schoenen die één van de daders draagt. Op camerabeelden is ook te zien hoe samen met de Mercedes van de daders ook een grijze Mercedes de parking oprijdt. De besturder van die auto stapt een aanpalend hotel binnen, om even later weer weg te rijden. Volgens de politie is het mogelijk dat de twee auto's samenhoren. Nog een dag later slaat de bende toe in het Brussels Kart in Groot-Bijgaarden. Daar worden verschillede klante en een werknemer bedreigd met een vuurwapen.

Daarnaast is het parket op zoek naar 2 daders die het op 27 maart gemunt hadden op een apotheek aan de Waversesteenweg in Overijse. De daders wisten duidelijk goed waar zich de geldlades bevonden en ze wisten bovendien de lichtsensor en camera's te ontwijken. De politie vermoedt dat de daders de ochtend van de overval op verkenning zijn geweest in de zaak. In totaal werd 1400 euro buit gemaakt.

Al wie inlichtingen kan verschaffen in verband met deze overvallen, wordt verzocht contact op te nemen met de politie op het nummer 0800 30 30 of via opsporingen@police.belgium.be