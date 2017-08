Sinds middernacht is Parking 58 in Brussel definitief gesloten. De stad laat het gebouw slopen om er een nieuw administratief centrum neer te poten. Daarmee verdwijnt één van de meest bekende parkings van de hoofdstad.

Vooral het dakterras, waar je een panoramisch vergezicht hebt over Brussel, zal door velen worden gemist. Sommigen kwamen daarom maandag bewust nog een laatste keer langs. BRUZZ haalde met hen herinneringen op, een verslag daarvan krijg je vanavond in het nieuws op RINGtv.

De parkeertoren is zestig jaar geleden gebouwd voor expo 58, en moest bezoekers naar de binnenstad lokken. Het was de allereerste parking in het centrum met meerdere verdiepingen. In de plaats komt nu een nieuwe kantoortoren voor de administratie van de stad, met een parking ondergronds.