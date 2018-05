Parking C wordt grote overstapparking

Parking C is de plaats waar normaal het Eurostadion had moeten worden gebouwd. Het idee om van parking C een echte parking te maken, bestond al langer maar wordt nu concreet. Dat meldt de krant La Dernière Heure.

Het is de bedoeling dat parking C een overstapparking wordt, waarbij er een pendeldienst zou komen naar het vlakbij gelegen metrostation Koning Boudewijn. Voorlopig zal de overstapparking enkel open zijn tijdens de zomervakantie, wanneer de Leopold II-tunnel gesloten is. Het is nog niet duidelijk of er een permanente parking zal komen.