Parlement legt sponsoring politici en partijen aan banden

Ondernemers en bedrijven zullen niet langer onbeperkt evenementen van politici of politieke partijen mogen sponsoren. Dat meldt De Tijd. Het wetsvoorstel dat door een ruime meerderheid in de Kamer werd ingediend, kwam er op initiatief van kamerlid Inez De Coninck (N-VA) uit Opwijk.

Door de nieuwe regeling mogen partijen, mandatarissen en kandidaten nog maximaal 500 euro per jaar ontvangen van éénzelfde sponsor. Bedrijven van hun kant mogen in totaal ook niet meer dan 2.000 euro per jaar uitgeven aan politieke sponsoring.

De Opwijkse schepen en kamerlid Inez De Coninck (N-VA) kreeg voor het voorstel een ruime meerderheid achter zich. Coalitiepartners CD&V, Open VLD en MR maar ook Sp.a ondertekenden het voorstel. De Raad van State moet de tekst nog behandelen, nadien wordt het voorstel in het parlement behandeld. De nieuwe sponsoringregels zullen in principe vanaf januari volgend jaar in werking treden.