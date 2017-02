Parlementslid Christian Van Eyken uit Zaventem verliest opnieuw onschendbaarheid

Het is al de derde keer in ruim een jaar tijd dat de onschendbaarheid van UF-parlementslid Van Eyken wordt opgeheven. Een eerste keer was begin vorig jaar naar aanleiding van het onderzoek rond de moord op Marc Dellea. Dat is de man van Van Eykens secretaresse, met wie hij een relatie zou hebben gehad. Van Eyken werd verdacht van doodslag, maar houdt nog steeds zijn onschuld staande. Enkele maanden later verloor Van Eyken een tweede keer z'n onschendbaarheid omdat er gefraudeerd zou zijn met de diploma's van diezelfde secretaresse. Nu riskeert Van Eyken die opnieuw te verliezen omdat het parket hem wil doorverwijzen naar de correctionele rechtbank voor de moord op Dellea. Van Eyken zou de opheffing zelf gevraagd hebben aan de Commissie Vervolging.