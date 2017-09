Partij Vernieuwing wil slimme camera’s in Grimbergen

Oppositiepartij Vernieuwing hield gisteren een symbolische actie aan de Ring in Grimbergen. De partij wil dat er onmiddellijk werk wordt gemaakt van zogenoemde slimme camera’s in de gemeente.

“De keuze van de op- en afrit van de Ring aan de Hellebeekstraat om onze actie te voeren is niet toevallig”, legt voorzitster Karlijne Van Bree uit. “Onze gemeente ligt vlakbij verschillende verkeersaders en kampt al jarenlang met een inbrakenplaag. Het ene kan niet los worden gezien van het andere, dus dringen meer drastische maatregelen zich op.” Volgens Vernieuwing kunnen intelligente camera’s die nummerplaten kunnen herkennen soelaas bieden. ‘Door gebruik te maken van intelligente camera's, in vrijwel alle buurgemeenten een beproefd recept, kan korter op de bal gespeeld worden. Gemeenten als Wemmel of Vilvoorde maken al jaren gebruik van dergelijke systemen. Door dit niet te doen, stelt Grimbergen zich erg kwetsbaar op. We worden als het ware de zwakke schakel in de Rand.” De oppositiepartij vraagt aan het gemeentebestuur om zo snel mogelijk werk te maken van de slimme camera's.