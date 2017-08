Pastoor Penne neemt afscheid van Pajottenland

Galmaarden, Tollembeek en Bever hebben dit weekend afscheid genomen van pastoor Andy Penne. Dat gebeurde met een eucharistieviering in de SInt-Martinuskerk in Tollembeek. Vanaf 1 september gaat de populaire Penne aan de slag in Holsbeek.

Begin 2011 werd Any Penne aangesteld als pastoor voor de gemeenten Tollembeek, Galmaarden en Bever. Hij wist er zich bijzonder geliefd en populair te maken. Maar een paar maanden geleden kreeg Andy Penne te horen dat hij als pastoor het Pajottenland zou moeten ruilen voor het Leuvense, met name de gemeente Holsbeek. Tijdens zijn 6 jaar in het Pajottenland doopte Andy Penne 510 kinderen, huwde hij tientallen koppels en verzorgde hij ook 336 uitvaartplechtigheden.

Om de pastoor te bedanken, was er dit weekend in de Sint-Martinuskerk in Tollembeek een afscheidsmis, waarin Penne op zijn beurt zijn parochianen bedankte voor de jarenlange steun. Na de viering werd Andy Penne overladen met geschenken, het slotwoord was voor Luc Deneyer, de burgemeester van Bever.