Pastoor weigert toegang tot kerk, ouders organiseren zelf communie

Op zaterdag 12 mei vieren 9 kinderen in Peizegem hun eerste communie. Ze wilden dit graag doen in de parochiekerk, maar deken en zonepastoor Guido Moeys laat dit niet toe. En dus organiseren de ouders zelf de communie via rent-a-priest.

Deken en pastoor Guido Moeys besliste in 2016 dat de eerste communie kan gedaan worden van januari tot eind mei. Vanaf 2017 konden ouders kiezen wanneer hun kind de eerste communie deed, want Moeys wil "af van het grote kinderfeest, waarin de essentie van een eucharistieviering verloren gaat." Bovendien moet de communie volgens Moeys doorgaan in de hoofdkerk van Opwijk.

Karl Van Rompa, de vader van één van de communicanten is het daar niet mee eens: "Alle ouders van de eerste communicanten in Peizegem vonden dat de kinderen in hun eigen dorpskerk de communie zouden moeten kunnen doen. Daarom trokken ze naar pastoor Moeys met de vraag om de eerste communie alsnog tijdens de maandelijkse viering in Peizegem te laten doorgaan. Dit bleek echter onbespreekbaar voor de pastoor."

Daarop besloten de ouders om zelf een viering te organiseren. Via rent-a-priest werd iemand bereid gevonden om de viering te leiden. Omdat de toegang tot de kerk van Peizegem geweigerd is, zal de viering nu doorgaan in de parochiezaal, die intussen al helemaal is ingericht en klaargestoomd voor de komst van 300 mensen.

De ouders verspreidden een brief in Peizegem om hun ongenoegen kenbaar te maken. Pastoor Moeys: "Dit gaat over een buiten-kerkelijke activiteit. Daarover zal ik nooit communiceren."