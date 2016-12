Pastorij Brussegem nu 200.000 euro goedkoper

De Pastorie van Brussegem aan de Brussegemstraat is een historisch beschermd monument met ommuurde tuin op een oppervlakte van bijna 38 are. Volgens de officiële schatting van de registratie moest de gemeente minstens 700.000 euro ontvangen. Maar een openbare verkoop begin dit jaar voldeed niet aan de schatting. Ook is intussen duidelijk geworden dat de tuingronden niet verkaveld kunnen worden omdat die volgens Onroerend Erfgoed beschermd parkgebied zijn.

Het gemeentebestuur heeft als gevolg daarvan een nieuwe schatting laten maken. Daaruit blijkt dat het gebouw nu 500.000 euro waard is.

De gemeente organiseert nu een onderhandse verkoop. Alle kandidaat-kopers kunnen een bod indienen onder gesloten omslag. Die omslagen worden op 29 december tijdens een openbare zitting geopend. Wie het hoogste bod heeft gedaan wordt ook meteen de nieuwe eigenaar.