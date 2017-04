Pater Karel Stautemas neemt afscheid van zijn parochies in Merchtem en Asse

Sinds 2001 was Karel Stautemas federatiepriester in Merchtem, Bollebeek en Mollem. Maar de norbertijn van de abdij van Grimbergen is naar eigen zeggen toe aan een nieuwe uitdaging en krijgt nu de kans om gevangenisaalmoezenier te worden.

Tijdens de eucharistieviering dit weekend kondigde hij zijn vertrek aan en dat lokte heel wat reacties uit. De priester was in zijn parochies immers bijzonder populair. Als motorrijder kreeg hij ook al snel de bijnaam ‘Pater Motard’. Ook organiseerde hij in Merchtem een jaarlijkse motorwijding. Voorts was hij de drijvende kracht achter het multimediaal spektakel ‘De Passie’ dat enkele jaren geleden meer dan 5.000 bezoekers lokte naar Merchtem. Begin september zal hij met een afscheidsreceptie definitief afscheid nemen van de verschillende kerkgemeenschappen.