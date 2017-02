Pater Paul (95) uit Sint-Martens-Bodegem overleden

In Zuun (Sint-Pieters-Leeuw) is Pater Paul (Pol Van den Bosch) overleden. Deze pater, die afkomstig was uit Sint-Martens-Bodegem (Dilbeek), was jarenlang actief in Congo waar hij tientallen kerken, ziekenhuis en parochies oprichtte. Hij werd ook bij het grote publiek bekend door de televisiereeks Nonkel Pater die in 2012 op Canvas werd uitgezonden.