Patrick Demaerschalk trekt CD&V-lijst in Hoeilaart

Patrick Demaerschalk trekt in Hoeilaart de CD&V-lijst bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

In Hoeilaart maakte CD&V decennialang deel uit van de meerderheid. Vic Laureys (CD&V) was er van 1977 tot 2006 ook burgemeester. Maar in 2007 werd hij opgevolgd door Open VLD’er Tim Vandenput. Voor CD&V heeft de oppositiekuur lang genoeg geduurd, de partij wil dus na 2018 opnieuw de gemeente besturen.

Deze week raakte ook bekend dat Patrick Demaerschalk de lijst zal trekken. Een vraag waar Demaerschalk geen ‘neen’ tegen zei. “Ik hou van Hoeilaart en wil meehelpen om de gemeente verder te besturen en te ontplooien. Er ligt nog veel werk op de plank op het vlak van mobiliteit, betaalbaar wonen, sterkere ondersteuning van verenigingen en adviesraden, enzovoort”, aldus Demaerschalk. Hij was in het verleden al eens 12 jaar schepen. Samen met zijn partij heeft 5 grote thema’s uitgewerkt in het project ‘Leefbaar Hoeilaart’ waarmee de CD&V de druivengemeente opnieuw wil uitbouwen toot een dynamische en boeiende gemeente.