Patrick Vertongen trekt CD&V-lijst Grimbergen in 2018

CD&V Grimbergen trekt volgend jaar met een nieuwe lijsttrekker naar de kiezer. Patrick Vertongen zal bovenaan de lijst staan, Trui Olbrechts neemt de tweede stek in. Huidig burgemeester Marleen Mertens wil de fakkel dus doorgeven.

Lijsttrekker Patrick Vertongen is momenteel de eerste CD&V-schepen. Trui Olbrechts is op dit moment OCMW-voorzitster en schepen van Welzijn. De partij-afdeling gaat met dit duo vol vertrouwen naar de komende gemeenteraadsverkiezingen.

De voorstelling van de nieuwe lijsttrekkers was meteen ook een beetje een afscheid van huidig burgemeester Marleen Mertens. “Mijn politiek engagement stond steeds in functie van het verenigingsleven, het gezellig samenzijn en de nodige aandacht voor eenieder in onze gemeente. Ik ben ervan overtuigd dat Patrick, Trui en onze voltallige CD&V-ploeg deze accenten zullen meenemen. Ik zal het belangrijke dossier inzake ruimtelijke ordening het komende jaar nog verder uitwerken zodat ik de gemeente met een waardevol geschenk kan overlaten aan onze nieuwe ploeg”, reageert Mertens.