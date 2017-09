Pech achtervolgt Remco Evenepoel op WK wielrennen

Hoeveel pech kan een wielrenner hebben? Vraag het maar aan Remco Evenepoel. De jonge, beloftevolle Schepdalenaar was met veel ambitie naar het WK in Noorwegen gekomen maar zijn wedstrijd vandaag was er één om snel te vergeten. Evenepoel kreeg maar liefst 3 keer pech, waarna hij er helemaal de brui aan gaf. Pech was ook het deel van de andere Belgen, geen van hen kwam eigenlijk in het stuk voor.

De overwinning ging uiteindelijk naar de Deen Julius Johansen. De Italianen legden beslag op zilver en brons.