Peizegem verliest enige geldautomaat

De inwoners van Peizegem (Merchtem) kunnen voortaan niet meer in hun eigen deelgemeente terecht om geld uit de muur te halen. Nu het bankfiliaal van Record Bank er de deuren sluit, verdwijnt de laatste en enige bankautomaat in Peizegem.

"Ik betreur dit echt", zegt schepen van Peizegem Mario Vandevelde. "Nu moeten Peizegemnaren naar Merchtem of Buggenhout gaan om geld af te halen. Peizegem telt zo'n 3.000 inwoners. Er komt er verkaveling met 40 woningen bij, maar blijkbaar interesseert dat de banken steeds minder."

Ook in de Merchtemse deelgemeente Brussegem is er trouwens geen geldautomaat. Inwoners daar zijn aangewezen op Wemmel of Merchtem.