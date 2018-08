Pelotons Gordelfestival fietsen door Plantentuin Meise

Op 2 september is er het Gordelfestival. De klassieker van 100 km wordt - net als vorig jaar - in peloton gereden. Er zijn 8 pelotons van 125 deelnemers en die rijden door de Plantentuin van Meise. Da’s een primeur.

Fietsers worden normaalgezien niet toegelaten in de Plantentuin van Meise, maar voor het Gordelfestival gaan de deuren open. De fietsers die de 100km aandurven worden beloond met een uniek stukje parcours door het groen van de Plantentuin.

In Cocktail blikken we vanavond met de deelnemers van het RINGtv-peloton vooruit naar de klassieker van 100 km. Ruth en Lize rijden voor de eerste keer in hun jonge leven 100 km. “We zijn volop aan het trainen, we zitten op dit moment aan 55 km. We hopen dat het goed komt,” zegt Ruth De Nul.

Patrick Nerinckx, Bert De Brouwer en Gunther Sermon reden vorig jaar al mee met het RINGtv-peloton. Een unieke ervaring volgens Patrick: “Overal waar je voorbij fietst met dat peloton in het RINGtv-truitje, kijken mensen. Je voelt je een renner in een echte wielerwedstrijd. Heel tof”.

Het RINGtv-peloton is helaas uitverkocht, maar in de andere pelotons is nog plaats. Inschrijven kan makkelijk via deze link: : https://www.gordelfestival.be/nl/100-km.