Pendelaars verenigen zich voor betere dienstverlening van De Lijn

"De problemen doen zich voor op al de lijnen die in Wemmel passeren", zegt busreiziger Dirk Vandervelden die dagelijks met De Lijn van Wemmel naar Brussel-Noord pendelt en daar de trein neemt richting Mechelen voor het werk. Hij neemt uit ecologische overwegingen de bus, maar dat blijkt een calvarietocht te zijn. Dirk: "Bussen rijden met een grote vertraging tot een half uur of meer, en er zijn bussen die helemaal niet rijden. Dit zorgt ervoor dat de eerstvolgende bus vaak overvol zit. Vanaf de halte Van Elewijck in Wemmel worden bijna dagelijks reizigers op de stoep achtergelaten omdat de bus overvol zit. Wie aan de twee volgende haltes op het traject de bus wil nemen, is er helemaal aan voor de moeite omdat de overvolle bus daar dan zelfs niet eens meer stopt. Vooral in de spitsuren leidt dit tot grote frustraties omdat velen hierdoor te laat op school of werk komen."

"Moeheid"

Maar ook buiten de spits slaagt De Lijn er volgens de pendelaars niet in om een stipte dienstverlening te garanderen. Vandervelden: "De klachten doen zich voor op alle mogelijke momenten van de dag en in beide richtingen. Een ander veelgehoord probleem is de frequentie van lijn 245. Deze rijdt maar 1 keer per uur en in de spitsuren leidt dat ook vaak tot overvolle bussen. Bij heel wat misnoegde reizigers is er een soort van moeheid opgetreden om nog klachten door te geven, omdat ze tot op heden nergens toe geleid hebben. Met de Facebook-groep willen we daar verandering in brengen. De bedoeling van deze groep is niet om een verzuurde zeurgroep te worden, maar om onze energie te bundelen om de problemen die we dagelijks ervaren door te geven aan De Lijn."

Digitale borden

En de pendelaars geven zelf oplossingen aan. Vandervelden: "Bijvoorbeeld extra bussen op lijn 245 in de spits, het herinvoeren van extra lijnen Wemmel-Brussel Noord tijdens de spits, maar ook een grondige studie van de reistijden en een aangepast aanbod. Andere oplossingen zijn van structurele aard. De bus van Brussel Noord tot Wemmel is soms een uur onderweg en dat voor een stuk van 10km. Zolang er niet meer vrije busbanen voorzien worden, zal de bus de vertragingen blijven opstapelen, met als gevolg dat trajecten worden ingekort, aangepast of afgeschaft. Het inzetten van digitale borden aan de haltes met informatie om de reiziger te informeren, is in de 21ste eeuw zeker geen overbodige luxe, maar hier is het niet mogelijk. Zelfs aan de eind/beginterminal aan het Noordstation slaagt De Lijn er niet in om in 'real time' het vertrekuur van de bussen aan te geven. Hierdoor is het altijd afwachten of er nog een bus komt en hoe laat. Als we meer mensen op het openbaar vervoer willen krijgen of er op willen houden, dan moet er heel dringend werk gemaakt worden van een stipte en betrouwbare dienstverlening. Ik ben in elk geval vastberaden om de problemen te blijven aankaarten en mee naar oplossingen te zoeken."

Personeelstekort

Hoofd communicatie Sara-Jane Deputter van De Lijn Vlaams-Brabant: "Er zijn inderdaad klachten gekomen afgelopen dagen. We zitten in die regio momenteel met een personeelstekort door zieke chauffeurs en dat konden we niet voorzien. De komende week moet de situatie verbeteren." Vandervelden: "Ik hoop het oprecht, maar de problemen doen zich al maanden voor, wat mij ook door andere pendelaars wordt bevestigd. Maar mensen zijn het moe om telkens te moeten klagen zonder dat er een oplossing is."