Pep-In-Gen organiseert kunstwandeling in Vollezele

"Op & Af". Dat is de titel van de kunstwandeling die het Collectief Pep-In-Gen in Vollezele, deelgemeente van Galmaarden, organiseert. Het is al voor de 11de keer dat het wandelparcours op het programma staat. Pep-In-Gen heeft zijn wortels in Pepingen, waar tijdens de eerste 6 edities telkens een deelgemeente in de kijker werd gezet.