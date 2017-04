Pepingen geeft bouwvergunning voor nieuwbouw Mater Dei Heikruis

De gemeente Pepingen heeft een bouwvergunning afgeleverd voor het rusthuis Mater Dei in Heikruis. Dat wil een nieuwbouw neerpoten in het park van het huidige rusthuis. Voor de meest waardevolle gebouwen van het oude klooster wordt een nieuwe bestemming gezocht.

In Heikruis wil men een volledig nieuw woonzorgcentrum bouwen in de tuin van de Mater Dei-site. Eenmaal dat klaar is zal het huidige rusthuis en het oude klooster onder de sloophamer verdwijnen. De huidige gebouwen voldoen niet aan de normen en zonder een nieuwbouw zou het voortbestaan in het gedrang komen. De bedoeling is dat in de tuin op de huidige site een nieuwe vierkantshoeve wordt gebouwd. Daarin zal er plaats zijn voor 100 bewoners,

Tegen de afbraak was er wel heel wat protest. De inwoners van Heikruis zijn gehecht aan het klooster dat ook het historische dorpzicht bepaald. Zij startten een petitie om het gebouw te redden. Daarom worden aan de bouwvergunning wel enkele voorwaarden gekoppeld. Zo moet de kapel langs de Molenhofstraat en het hoog gebouw aan de Neerstraat voorlopig behouden blijven voor een periode van ministens 3 jaar omdat deze gebouwen bepalend zijn voor het historisch dorpszicht. De bedoeling is dat de gebouwen een nieuwe functie krijgen van openbaar nut. Als er geen herbestemming komt, mogen de gebouwen alsnog op termijn onder de sloophamer verdwijnen. Voor het nieuwe park zullen ook nieuwe beplantingen uitgevoerd worden met streekeigen hoogstammige bomen. Voorts wordt Mater Dei uitgenodigd om na te denken over de herinrichting van het dorpsplein.