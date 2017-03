Pepingen heeft nieuw schepencollege

Tijdens de gemeenteraad van Pepingen is vrijdagavond een nieuw schepencollege verkozen. De nieuwe meerderheid bestaat uit CD&V-sp.a en Peter Lacres en neemt de plaats in van de LVB-N-VA-coalitie. Met de aanstelling van het nieuwe college komt eindelijk een einde aan een lange politieke impasse.

De politieke instabiliteit van Pepingen dateert van midden 2015. Eerste schepen Lacres, die verkozen werd op een N-VA-lijst, keerde toen de coalitie van LVB en N-VA de rug toe. Enkele maanden later ging Lacres in zee met de CD&V-sp.a-fractie, die hierdoor plots over een meerderheid beschikte in de gemeenteraad. Tot drie keer toe werd in 2016 geprobeerd om de gemeente onbestuurbaar te verklaren. Pas bij de derde poging lukte dat ook.

CD&V-sp.a-ers Suzanne De Cort en Peter Van Cutsem zijn de nieuwkomers in het schepencollege, Peter Lacres behoudt zijn schepenambt. Voorlopg blijft Eddy Timmermans wel nog waarnemend burgemeester. De nieuwe meerderheid droeg in februari Luc Decrick (CD&V-sp.a) al voor als nieuwe burgemeester, maar Homans heeft hem nog niet benoemd.