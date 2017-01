Pepingen opnieuw onbestuurbaar verklaard door minister Homans

Na de verkiezingen van 2012 vormden LVB en N-VA een nipte coalitie met één zetel op overschot in de gemeenteraad. Maar schepen Peter Lacres, die verkozen werd op de N-VA-lijst, sloot nadien een verbond met oppositiepartij CD&V-sp.a. Daardoor beschikte deze plots over een meerderheid. CD&V-sp.a en Lacres stelden voor een eenheidscollege te vormen, maar daar gingen de partijen in het schepencollege niet op in. Provinciegouverneur Lodewijk De Witte probeerde een tweede maal te bemiddelen tussen de betrokken partijen maar zonder resultaat. Daarom heeft bevoegd minister Homans opnieuw de onbestuurbaarheid vastgesteld.

De beslissing zal op dinsdag 25 januari dinsdag op de gemeenteraad worden medegedeeld. Het bestuur kan geen kant uit omdat het geen meerderheid heeft. Het schepencollege plaatste maar liefst 71 punten op de agenda. De nieuwe meerderheid zal wellicht de reactie van het minderheidsbestuur afwachten. Vorige keer stapte de burgemeester naar de Raad van State tegen het gemeenteraadsbesluit over de onbestuurbaarheid.