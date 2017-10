Via de veelzijdige figuur van Leonardo da Vinci ontdekken kinderen kunst, wetenschap en geschiedenis. Bedoeling van het spel is om een uitvinding van da Vinci te bouwen om uiteindelijk zelf Leonardo te worden.

Het duurde even om het spel op punt te krijgen, maar dankzij tal van oefensessies is het Louise gelukt. De kinderen reageren enthousiast. Ze leren bij op een leuke manier. In december weet Louise of ze de Vlaamse Scriptieprijs wint.