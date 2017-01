Personeel Halliburton Drogenbos staakt voor tweede dag op rij

Ze protesteren tegen het feit dat de directie de voorstellen van de vakbonden om het bedrijf van de sluiting te redden niet ernstig neemt. Halliburton is een Amerikaanse multinational die olieboorkoppen produceert. Als gevolg van een internationale herstructurering door de crisis in de oliesector, maakte het bedrijf vorig jaar in september bekend dat het zijn vestiging in Drogebos wil sluiten en naar de Verenigde Staten wil overbrengen. Maandag is er opnieuw overleg tussen de bonden en de dircetie, daarna volgt er een evaluatie van de situatie.