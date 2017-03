Personeel Makro Sint-Pieters-Leeuw voert actie

In Sint-Pieters-Leeuw maar ook in de vestiging in Derune heeft het personeel van Makro donderdag actie gevoerd. Op die manier willen ze hun ongenoegen uiten over de manier waarop de herstructurering in het bedrijf wordt aangepakt. Dat meldt RetailDetail.

Bij Makro werd een tijd geleden een groot herstructureringsplan aangekondigd. Daardoor verliezen zo’n 500 werknemers hun baan. In de vestiging in Machelen zouden 77 mensen hun baan verliezen. In Sint-Pieters-Leeuw zouden 56 ontslagen vallen. De bonden zijn alvast niet te spreken over het feit dat sommige werknemers verplicht worden om met brugpensioen te gaan. Daarom werd er donderdag actie gevoerd. “De staking bij de twee winkels was snel van de baan, nadat de directie had aangegeven te willen praten met de vakbonden. Helaas wil de directie dat niet vandaag doen”, zegt Luc Buys van de socialistische vakbond BBTK. (foto archief RINGtv)