Peter Van Kemseke trekt CD&V-lijst Vilvoorde

Peter Van Kemseke zal in oktober 2018 de verkiezingslijst van CD&V in Vilvoorde trekken. Van Kemseke is Europees diplomaat, geeft les aan de KULeuven en zetelt al enkele jaren in de Vilvoordse gemeenteraad.

Op dit moment zetelt CD&V in de oppositie in de Zennestad. Van Kemseke wil na de komende gemeenteraadsverkiezingen opnieuw mee kunnen besturen. "Als ik zie hoe Vilvoorde bestuurd wordt, is het tijd dat we zelf mee aan tafel zitten", aldus Van Kemseke.

CD&V heeft niet alleen de lijsttrekker voorgesteld, maar maakt meteen ook al een twintigtal kandidaten bekend. Een bewuste strategie, zo blijkt. "Ik wilde absoluut samen met een team naar buiten treden. Er zitten zelfstandigen tussen, mensen uit het verenigingsleven en het onderwijs, en vooral heel veel jongeren. Stuk voor stuk mensen die bewezen hebben dat ze doeners zijn die van aanpakken weten. Ik overdrijf niet als ik zeg dat dit een volledig nieuwe CD&V is, een CD&V 2.0 is", besluit Van Kemseke.

Ook inhoudelijk pleit Van Kemseke resoluut voor een nieuwe aanpak. "Politici hebben soms de neiging een programma te schrijven waarvan zij vinden dat het het beste is voor de bevolking, op basis van hun eigen ervaring. Daar doen we niet aan mee. We gaan huis aan huis, bellen aan aan elke deur, spreken met alle inwoners. Daar zitten de beste ideeën. De komende weken werken we ook rond heel wat concrete thema's, van burn-out bij jongeren tot nieuwe vormen van mobiliteit. We zullen met concrete, gedurfde en broodnodige voorstellen naar de kiezer trekken", belooft Van Kemseke.