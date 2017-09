Peter Verbiest trekt lijst van N-VA in Asse

Jurist Peter Verbiest was 12 jaar lang penningmeester van het Hopduvelcomité in Asse. Als fractieleider voor N-VA volgde hij vanuit de oppositie alle belangrijke dossiers op. Sigrid Goethals werkt als apotheker in Asse.

N-VA Asse werkt volop aan de verdere samenstelling van de lijst, in het voorjaar van volgend jaar zullen alle kandidaten worden voorgesteld.