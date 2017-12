In de Beerselse deelgemeente Lot zijn buurtbewoners een petitie gestart tegen het vele foutparkeren in de Huysmanslaan. Oorzaak is een gebrek aan voldoende parkeerplaatsen aan het station.

Petitie tegen foutparkeren in Lot: "Soms kunnen we ons eigen huis niet meer in"

"Veel mensen parkeren op het voetpad omdat de gemeente een gedoogbeleid toestaat", zegt N-VA-gemeenteraadslid BrunoLerminiaux. "Dit zorgt voor veel verwarring en frustratie bij chauffeurs en bewoners."

N-VA Beersel wil van de nood een deugd maken door de loods aan de Sashoek om te bouwen tot een extra parking. De loods is vlak bij het station gelegen en liep in het verleden al een paar keer onder water. "De loods begint een kanker in het straatbeeld te worden en is in bijzonder slechte staat", zegt N-VA Beersel. "De gemeente vindt ook maar geen koper omdat het goed gelegen is in overstromingsgebied en de kosten voor projectontwikkelaars hoog oplopen."

Door van de loods een parking te maken, kan het tekort aan parkeerplaatsen in de buurt worden opgevangen, evenals het gebrek aan een degelijke fietsenstalling. Op die manier kunnen bij de buurtbewoners ook veel frustraties worden weggenomen in verband met het hoge aantal foutparkeerders, een gevolg van het feit dat er aan het station te weinig parkeerplaatsen beschikbaar zijn.

De situatie is zo schrijnend dat sommige bewoners gewoon hun huis niet meer in kunnen omdat foutparkeerders met hun wagen de voordeur blokkeren...

Foto N-VA Beersel