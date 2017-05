Peukentegels in Vilvoorde

In Vilvoorde en Mechelen loopt sinds enige tijd een experiment met 'peukentegels'. Dat zijn ondergrondse asbakken die moet voorkomen dat er te veel sigarettenpeuken achteloos op de openbare weg worden gegooid. De peukentegels blijken zodanig succesvol dat Leefmilieuminister Schauvliege ze in heel Vlaanderen wil introduceren. En dat met de steun van de tabaksindustrie.

Sigaretten op het trottoir, in de goot en op de straat zijn een ware plaag. Als één van de eerste gemeenten in Vlaanderen probeert Vilvoorde die peukenpest in te perken door op een aantal drukke openbare plaatsen 'peukentegels' in te bouwen.

"Dat is een tegel in de stoep waar men zijn peuken kan ingooien. Het is eigenlijk een ondergrondse vuilbak voor sigarettenpeuken," vertelt Katrien Vaes, schepen van Openbaar Domein. "En het heeft ook het grote voordeel dat het geen obstakel vormt voor voetgangers aangezien men er echt kan overlopen, het staat niet in de weg. De tegels bevinden zich aan de in- en uitgang van het station en op de perrons van de nieuwe bushalte."

De Vilvoordse peukentegels zijn een experiment, maar de stad is er ondertussen van overtuigd dat ze hun nut bewijzen en is van plan om er nog meer in te bouwen.