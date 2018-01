Pierre Deneyer geen lijsttrekker meer voor CD&V in Galmaarden

Pierre Deneyer is meer dan 30 jaar actief in de lokale politiek in Galmaarden waarvan 18 jaar als burgemeester. Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen zal hij opnieuw zijn volle electorale gewicht in de schaal leggen, maar wel als lijstduwer deze keer. Als onderdeel van de verjonging van de CD&V-lijst wordt de 54-jarige eerste schepen Patrick Decat de nieuwe kopman, maar Pierre Deneyer is naar eigen zeggen ambitieuzer dan ooit. "Mijn ambities zijn nog altijd even sterk als vroeger. Ik ben ooit begonnen als lijstduwer en misschien zal ik eindigen als lijstduwer. Maar ik ben kandidaat-burgemeester zoals al mijn collega's op de lijst", aldus Pierre Deneyer. En bij CD&V Galmaarden zijn ze duidelijk: als de partij na de verkiezingen aan zet is dan wordt diegene met de meeste voorkeurstemmen burgemeester.