Pierre Deneyer licht zijn ontslag toe

Volgens Deneyer was zijn houding in het dossier rond een mogelijke fusie met buurgemeenten het begin van het einde. "Bij de verkennende fusiegesprekken met Herne en Bever heb ik duidelijk gesteld dat ik Galmaarden niet in een fusieavontuur wilde storten", zegt Deneyer. "Ik wilde Galmaarden niet verkopen. Maar op dat moment voelde ik al de eerste nattigheid, niet iedereen binnen de partij zat op dezelfde golflengte."

Ook de lijstvorming verliep niet vlekkeloos. Deneyer wilde graag 20 jaar burgemeester zijn en dus nog 2 jaar aanblijven. Maar daar kon de CD&V zich volgens hem niet in vinden. "Ik heb dan de plaats van lijstduwer aanvaard maar wel duidelijk gesteld dat, als ik de beste score haalde, ik nog 6 jaar zou aanblijven. Ik had dat beter niet gedaan want vanaf dan zijn de aasgieren boven mijn sjerp beginnen cirkelen. Het was duidelijk dat sommigen binnen de partij een iets te grote drang naar macht hadden gekregen en misschien wel jaloers waren op wat ik had bereikt. Zij zagen het niet zitten dat ik na 2018 nog burgemeester bleef."

Na het recente politieonderzoek kwam er zelfs een vertrouwensstemming binnen de Galmaardse CD&V. 7 van de 11 stemmers wilden Deneyer weg. "Toen heb ik geen minuut meer getwijfeld: ik wilde meteen stoppen. Ik kan zo niet langer functioneren binnen mijn partij. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat Homans mijn ontslag zo snel mogelijk aanvaardt."

In de toekomst wil Deneyer zich bezighouden met palliatieve zorg in het centrum van professor Distelmans in Wemmel. "En ik heb ook plannen voor een boek over mijn levensverhaal."